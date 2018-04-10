Меладзе показал новую солистку "ВИА Гры" (фото)

14:31, 10 апреля 2018
Общество
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Meladze Music

Об этом продюсер группы Константин Меладзе в официальном Instagram-аккаунте своего продюсерского центра Meladze Music.

"Официально! Новой солисткой группы "ВИА Гра" стала 26-летняя Ольга Меганская. Поздравляем Ольгу с попаданием в замечательную команду Meladze Music!" - говорится в сообщении.

Ольга родилась в городе Ярославль. С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств.

Как сообщал УНИАН, Миша Романова в марте этого года решила покинуть группу "ВИА Гра".

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Теги: #ВИА Гра#Меладзе