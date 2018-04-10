Лобода показала округлившийся живот (фото)

На фото Лобода запечатлена в высоко поднятой футболке и приспущенных свободных брюках. Таким образом артистка оголила заметно округлившийся живот.

Светлана Лобода появится на обложке глянцевого журнала Cosmopolitan, оголив округлившийся живот. Читайте такжеКольцо с бриллиантом и интересное положение: в сети заговорили о помолвке Светланы Лободы (фото) Фото обложки опубликовано на странице певицы в Facebook. На фото Лобода запечатлена в высоко поднятой футболке и приспущенных свободных брюках. Таким образом артистка оголила заметно округлившийся живот. Напомним, поклонники Лободы считают, что у нее недавно состоялась помолвка с отцом будущего ребенка. Имя возлюбленного артистка скрывает. По слухам, Светлана беременна от солиста немецкой группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.

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