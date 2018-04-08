Самые тяжелые испытания позади: Порошенко поздравил украинцев с Пасхой (видео)

По словам президента, чтобы не потерять положительную перспективу, Украине необходим мир – как внутри страны, так и на внешних границах.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с речью по поводу праздника Пасхи. Лидер страны отметил, что этот праздник – больше, чем просто церковный. Его отмечают не только христиане, и не только верующие.

"Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. Нынешняя Пасха – это особый день, потому что вместе с ним приходит понемногу и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", - подчеркнул Порошенко.

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Президент указал, чтобы не потерять положительную перспективу, Украине следует обеспечить мир – как внутри страны, так и на внешних границах.

Порошенко рассказал о своем визите на Донбасс в Вербное воскресенье, напомнив, что мир абсолютно невозможен без высокопрофессиональной армии.

Жена президента Марина Порошенко в свою очередь, подчеркнула, что Воскресение – это праздник великой веры в победу добра над злом. В этот день следует забыть обиды и невзгоды, и жить со светлыми мыслями и добрыми намерениями.

"Пасха объединяет нас в искренней молитве о мире и спокойствии в Украине. Пусть чудо Воскресения Христова вдохновляет нас на праведные дела", - подытожила она.

Напомним, сегодня православные христиане празднуют Пасху – Воскресение Христова. Накануне в Украину традиционно доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Празднование Пасхи посвящено Воскресению Иисуса Христа после того, как он был распят за стенами Иерусалима. Воскресение является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.