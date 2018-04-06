Иван Дорн представил клип с африканскими детьми (видео)

12:15, 06 апреля 2018
Общество
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Съемки новой работы исполнителя проходили в африканской Уганде. Режиссером выступил Айсултан Сеитов, который ранее снял тому же Дорну клип "Collaba". Премьера видеоработы состоялась на сайте журнала Billboard.

Примечательно, что в съемках приняли участие участники угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana, у которой нет ни стен, ни крыши над головой.

"Afrika" - это яркий ритм, который погружается глубоко в вашу душу. Перкуссия и вокал, которые передают творческие и культурные силы континента. Видео захватывает безумной энергией мелодии и места", - пишет Billboard.

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Теги: #клип#Иван Дорн