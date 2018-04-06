В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой (фото)

Снимок был сделан на праздновании дня рождения Кости: 26 февраля ему исполнилось 14 лет.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева показали совместное семейное фото с сыном Костей.

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Снимок был сделан на праздновании дня рождения Кости: 26 февраля ему исполнилось 14 лет. Фото опубликовал в Instagram "Сказкадариум", где знаменитые родители заказывали праздник для отпрыска.

Ранее пара не публиковала фото юноши, где было бы изображено его лицо. Джанабаева заявляла, что Костя сам просит родителей не выкладывать его фотографии в соцсетях, потому что не хочет публичности.

Напомним, Костя появился на свет, когда о романе Меладзе и Джанабаевой еще никому не было известно. Певец официально состоял в браке со своей первой женой Ириной и растил троих дочерей. Позже артист ушел из семьи. В 2014 у Альбины и Валерия родился сын Лука. Затем, по слухам, звезды официально зарегистрировали отношения.

Ранее сообщалось, что Джанабаева, которая несколько лет замужем за Валерием Меладзе, открыто заговорила об отношениях с супругом. Певица рассказала, что в их семье были сложные периоды, но теперь она счастлива.