Стало известно, под каким номером будет выступать MELOVIN в полуфинале Евровидения-2018
16:35, 03 апреля 2018Общество
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Евровидение-2018 состоится в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.
Украинский певец будет выступать под номером 18 / фото УНИАН
Сегодня, 3 апреля, организаторы Евровидения-2018 обнародовали порядок выступления конкурсантов.
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Как говорится на сайте конкурса, представитель от Украины – MELOVIN – выйдет на сцену последним во втором полуфинале под номером 18.
Отмечается, что продюсеры определяют порядок выступлений таким образом, чтобы собрать в полуфиналах разнообразные песни и, таким образом, сделать шоу более зрелищным.
В январе состоялась жеребьевка, в результате которой стало известно, в каком из двух полуфиналов будут участвовать представители стран.
Евровидение-2018 состоится в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.
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Новость в сюжете: Евровидение 2018