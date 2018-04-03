Стало известно, под каким номером будет выступать MELOVIN в полуфинале Евровидения-2018

Евровидение-2018 состоится в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.

Сегодня, 3 апреля, организаторы Евровидения-2018 обнародовали порядок выступления конкурсантов.

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Как говорится на сайте конкурса, представитель от Украины – MELOVIN – выйдет на сцену последним во втором полуфинале под номером 18.

Отмечается, что продюсеры определяют порядок выступлений таким образом, чтобы собрать в полуфиналах разнообразные песни и, таким образом, сделать шоу более зрелищным.

В январе состоялась жеребьевка, в результате которой стало известно, в каком из двух полуфиналов будут участвовать представители стран.

Евровидение-2018 состоится в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.