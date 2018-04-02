"Ложь" Алины Гросу в постели с топ-моделью едва не обернулась драмой (видео)

Съемки нового клипа для украинской певицы было испытанием не только температурой в минус 20, но и психологическим давлением от любимого человека.

Алина Гросу представляет свою новую видеоработу на композицию "Ложь". Съемки клипа на новый сингл певицы проходили в экстремальных условиях.

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Для нее это было испытанием не только температурой в минус 20, но и психологическим давлением от любимого человека, который не мог спокойно смотреть на Алину в объятиях другого мужчины и на эмоциях от увиденного хотел разорвать помолвку. Главную мужскую роль в клипе сыграл победитель реалити-проекта "Топ-модель по-украински" – Самвел Туманян.

Алина: "Это были самые необыкновенные и трогательные съемки, которые наполнены нежностью и болью. Я готова к работе в любых условиях, если я включаюсь в творческий процесс, но не готова к давлению со стороны личных отношений, где главное доверие и любовь"