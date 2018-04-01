Пэрис Хилтон во Львове: голливудская светская львица позировала перед камерами на красной дорожке (фоторепортаж)

Среди гостей, прибывших на открытие, - певцы Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий и др.

По красной дорожке на вечеринку по случаю открытия обновленного «Гранд отеля» в центре Львова спешили политические деятели, певцы, телеведущие, футболисты и другие известные гости.

Среди гостей, прибывших на открытие, - певцы Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий. Также депутаты Богдан Дубневич, Дмитрий Добродомов, представители власти Львовщины и другие, пишет «Вголос».

Однако сотня львовян и туристов, которые собрались возле входа в отель, ждали главную звезду мероприятия - известную американскую певицу Пэрис Хилтон.

К слову, журналистов на вечеринку пропускали.

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Ранее в СМИ появилась информация, что за приезд Пэрис Хилтон ей заплатят 500 тыс. долларов, но владелец «Гранд Отеля» Григорий Козловский (депутат БПП, - ред) назвал эту сумму преувеличенной, отказавшись назвать конкретную сумму, пишет Zaxid.net.

Пэрис Хилтон является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира-Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона. Однако в 2007 году он подписал завещание, по которому 97% всего своего бизнеса передал на благотворительность.

Напомним, что 31 марта в центре Львова по случаю открытия обновленного «Гранд отеля» состоялось грандиозное мероприятие для львовян и гостей города - исторический парад.