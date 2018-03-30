Украинская прима и член жюри "Танці з зірками" Кухар стала Народной артисткой Украины

"То, что я делаю, - это капля в море. И тем не менее, я рада, что причастна к развитию искусства в Украине", - сказала Кухар.

Украинская прима-балерина и член жюри проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины. Ей присудили его указом президента "за выдающееся мастерство, особые заслуги в развитии отечественного культурного наследия".

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"Это было приятной неожиданностью для меня. Я надеюсь, что могу своим творчеством и делом оставить добрый след на земле. Для меня как артиста самая большая награда – когда люди приходят на спектакль, значит им интересно. Мне сегодня часто пишут в социальных сетях, что я для них стала мотиватором пойти впервые на балет, что они счастливы были открыть для себя это искусство. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Детки будут интересоваться искусством, кто-то станет преданным зрителем театра, кто-то станет известным артистом. Я понимаю, то, что я делаю, – это капля в море. И тем не менее, я рада, что причастна к развитию искусства в Украине", - прокомментировала Кухар, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, ранее в марте был опубликован рейтинг ста наиболее успешных женщин Украины.