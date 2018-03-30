Поющую в России Ани Лорак снова обвинили в плагиате

Лорак анонсировала выход документального фильма о создании своего шоу "Дива". Ее тут же обвинили в плагиате Тины Кароль.

Активно гастролирующую в России Ани Лорак обвинили в копировании образов и идей двух украинских певиц – Тины Кароль и Светланы Лободы.

На своей странице в Instagram Лорак анонсировала выход документального фильма о создании своего шоу "Дива", и на нее тут же посыпалис негативные комментарии.

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"Плагиат Тины Кароль!) и это уже не первый раз!", "Копируешь Тину Кароль?", "Интонации Ани Лорак (отсылка на фильм "Интонации Тины Кароль", - ред.)", "Уже как Тина Кароль стала фильмы про себя снимать!", - написали пользователи.

Такая волна возмущений поднялась потому, что фильм Ани Лорак "Дива" и "Интонации Тины Кароль" схожи своей концепцией: оба рассказывают о том, какой может быть женщина, ее вариативность, и множество образов.

Отметим, что в комментариях нашлось и не мало поклонников Каролины, которые считают, что любой артист может снять о себе фильм, и в этом нет никакого плагиата.

Также Лорак позаимствовала идею образа для своего шоу у Светланы Лободы, отмечает "Главред". В сияющем комбинезоне от Gucci Лобода появилась в клипе на композицию "Парень", в таком же наряде Лорак появилась на одном из своих концертов.

Напомним, ранее в клипе украинской певицы, любительницы России Ани Лорак на песню "Новый бывший" увидели плагиат.