Пэрис Хилтон прилетела в Украину с женихом - СМИ

Американская светская львица и диджей прилетела на уикэнд.

Цель визита Пэрис Хилтон в Украину до конца не ясна. Ранее украинские журналисты сообщали, что звезда прилетит во Львов на открытие нового отеля 31 марта. При этом была названа сумма гонорара звезды в 500 тысяч долларов.

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Хилтон таки прилетела. И не одна, а в компании своего жениха Криса Зилка. Пара планирует посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа, передает Мarie Сlaire.

Иностранный источник Daily Mail написал, что 36-летняя девушка прилетела на благотворительный концерт, чтобы собрать деньги для женского приюта, который помогает одиноким матерям.

Как именно пройдет визит Пэрис в Украине, станет известно позже.

Ранее СМИ сообщали, что Пэрис Хилтон приедет не одна, а своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем.