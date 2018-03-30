Пэрис Хилтон прилетела в Украину с женихом - СМИ
Цель визита Пэрис Хилтон в Украину до конца не ясна. Ранее украинские журналисты сообщали, что звезда прилетит во Львов на открытие нового отеля 31 марта. При этом была названа сумма гонорара звезды в 500 тысяч долларов.
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Хилтон таки прилетела. И не одна, а в компании своего жениха Криса Зилка. Пара планирует посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа, передает Мarie Сlaire.
Иностранный источник Daily Mail написал, что 36-летняя девушка прилетела на благотворительный концерт, чтобы собрать деньги для женского приюта, который помогает одиноким матерям.
Как именно пройдет визит Пэрис в Украине, станет известно позже.
Ранее СМИ сообщали, что Пэрис Хилтон приедет не одна, а своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем.