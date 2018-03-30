Современный "ангел" с зелеными волосами: Макс Барских удивил фанатов новым образом (фото)

В новом клипе артист изменится до неузнаваемости. Он предстанет в образе ангела, оберегающего человеческие души.

Певец Макс Барских готовит поклонникам подарок в виде скорой премьеры видеоманифеста "Сделай громче".

В новом клипе артист изменится до неузнаваемости. Макс предстанет с кислотно-зелеными волосами и в total look Yeezy by Kanye West.

За неделю до официальной премьеры видео журнал ОК! опубликовал портреты Барских из клипа.

По словам режиссера Алана Бадоева, новая работа снята по мотивам романа Бернара Вербера "Империя ангелов" и посвящена теме реинкарнации. В видео Макс Барских сыграл ангела, оберегающего человеческие души.

"Создавая этот клип, я отталкивался не только от книги "Империя ангелов", но и от стилистики культового фильма Тома Тиквера "Беги, Лола, беги". В результате получилась очень едкая эстетика, которая подчеркивает новое звучание Макса", - комментирует Бадоев.

Как сообщал УНИАН, ранее в США обокрали Макса Барских. Воры угнали автомобиль с парковки жилого комплекса в районе West Hollywood, где певец арендует апартаменты.