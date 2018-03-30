Вышел новый клип группы "Океан Эльзы" (видео)

В видео появляется и фронтмен группы Святослав Вакарчук.

Известная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новый сингл под названием "Без тебе".

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"Весна всегда приходит неожиданно", - прокомментировал "Океан Эльзы" премьеру клипа на официальной странице группы в Facebook.

Согласно описанию видео на YouTube, слова песни принадлежат Святославу Вакарчуку.

Ранее в сети показали первый состав "Океана Эльзы". Фотографиями на странице в Facebook поделился пользователь соцсети Андрей Поляков. По его словам, эти изображения были сделаны в 1996 году львовским фотографом Вили Фургалом.