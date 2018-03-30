Вышел новый клип группы "Океан Эльзы" (видео)
10:40, 30 марта 2018Общество
1778 0
В видео появляется и фронтмен группы Святослав Вакарчук.
Новый клип группы получился очень чувственным / Скриншот
Известная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новый сингл под названием "Без тебе".
Читайте такжеВакарчук показал, как родной Львов удивил его на Рождество (фото, видео)
"Весна всегда приходит неожиданно", - прокомментировал "Океан Эльзы" премьеру клипа на официальной странице группы в Facebook.
Согласно описанию видео на YouTube, слова песни принадлежат Святославу Вакарчуку.
Ранее в сети показали первый состав "Океана Эльзы". Фотографиями на странице в Facebook поделился пользователь соцсети Андрей Поляков. По его словам, эти изображения были сделаны в 1996 году львовским фотографом Вили Фургалом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter