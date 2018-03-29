СМИ: Знаменитая светская львица Пэрис Хилтон посетит Львов

Известно, что Пэрис Хилтон приедет не одна, а своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем.

В ближайшее время Украину посетит знаменитая американская светская львица, певица и модель Пэрис Хилтон.

Читайте такжеПэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашян (фото)

Как сообщает издание ZAXID.NET, повод - официальное открытие после реконструкции одного из львовских отелей. Мероприятие состоится 31 марта.

Известно, что Пэрис Хилтон приедет не одна, а своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем.

"Да, Пэрис Хилтон будет на открытии - это уже окончательно договорено. Дело в том, что именно в конце марта Пэрис со своим женихом запланировали посетить Украину. Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа, - рассказал владелец отеля. - Отель готов уже практически месяц, но официальное открытие мы решили сделать именно во время их поездки в Украину".

В сети уже начали обсуждать приезд американской дивы.

"Концетрация Paris на квадратный Львова растет! Ну чисто матрешка наоборот - большая Пэрис в маленьком Пэрисе!" - написала блогер Марта Госовская.

Напомним, на днях Пэрис Хилтон потеряла свое кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов.