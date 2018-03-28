Остап Ступка: все украинские политики - хорошие актеры
17:28, 28 марта 2018Общество
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Ступка считает, что у его профессии много общего с работой украинских политиков.
Остап Ступка / Фото УНИАН
Актер театра и кино, народный артист Украины Остап Ступка заявил, что Верховная Рада - это модель театра, где есть хорошие и плохие актеры.
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При этом все украинские политики являются хорошими актерами, поделился он мнением во время чата на "Главреде".
По словам гостя, "политика - это же такой своеобразный театр".
"… Верховная Рада - это модель театра, где есть хорошие актеры, а есть плохие. То есть все так же, как в театре. Только эти "актеры" работают на несколько иные вещи", - отметил собеседник.
Как сообщает УНИАН, недавно исполнитель роли Супермена сбрил усы, которые обошлись кинокомпании в $25 миллионов.
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