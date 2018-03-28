Кортеж Порошенко сбил пенсионера: пострадавшего перевели из реанимации

15:25, 28 марта 2018
Общество
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88-летний мужчина находится в больнице / Скриншот УП

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Сейчас 87-летний Василий Андреевич находится в травматологии больницы № 17, передает "Страна".

Журналист издания проведал больного. На момент его визита пациент спал. Вместе с ним в палате находилось еще два пациента. 

Сын пострадавшего Павел также находился в больнице около отца. Он отказался общаться с прессой и ни на один вопрос так и не дал ответа.

Как сообщал УНИАН, 6 марта, в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

Как отметили в полиции, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

Правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчину, 1930 г.р., доставили в больницу.

Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook подтвердил, что это был автомобиль из кортежа главы государства. "Независимо от сигнала регулятора, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет из-за ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - написал его пресс-секретарь.

Полиция открыла производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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Теги: #Киев#ДТП#кортеж Порошенко#кортеж президента ДТП