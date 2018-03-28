Стало известно, когда Джамала впервые появится на экранах после родов

13:32, 28 марта 2018
Общество
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Джамала родила первенца / фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

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Как сообщалось, сейчас артистка все подробности счастливого события держит в тайне, но уже призналась, что первенцем стал мальчик, а также рассекретила имя малыша. "Наш маленький принц. Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов", - подписала фотографию Джамала.

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Теги: #ребенок#Джамала#роды