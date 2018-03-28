Стало известно, когда Джамала впервые появится на экранах после родов

Звезда поделится подробностями своего материнства во время прямых эфиров проекта "Голос країни".

Сегодня певица Джамала поделилась радостной новостью – 27 марта певица стала мамой. Больше интересных подробностей о радостном событии от молодой мамы можно будет узнать во время прямых эфиров "Голосу країни", которые стартуют 15 апреля на телеканале "1+1".

Об этом сообщает ТСН.

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Как сообщалось, сейчас артистка все подробности счастливого события держит в тайне, но уже призналась, что первенцем стал мальчик, а также рассекретила имя малыша. "Наш маленький принц. Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов", - подписала фотографию Джамала.