В сети показали первый трейлер фильма про оборону Крыма на корабле "Черкассы" в 2014 году (видео)

01:36, 28 марта 2018
Общество
138

Читайте такжеВо Львове участник АТО представил книгу на основе реальных событий

"Четыре года назад тральщик "Черкассы" был единственным из тринадцати кораблей, которому удалось удержать украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав, во время аннексии Крыма. В течение трех недель экипаж судна достойно держал оборону, мужественно сопротивлялся, отражая атаки войск РФ", - комментируют в ведомстве.

Режиссером фильма выступил черкащанин Тимур Ященко, а его консультантом был реальный командир тральщика "Черкассы", почетный гражданин города Черкассы, Юрий Федаш. Кроме того, в актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014-го года.

Премьеру военной драмы "Черкассы" запланировали на август 2018 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#фильмы#Черкассы