В сети показали первый трейлер фильма про оборону Крыма на корабле "Черкассы" в 2014 году (видео)

Премьеру военной драмы "Черкассы" запланировали на август 2018 года.

Опубликован первый трейлер украинской военной драмы "Черкассы", которая основана на реальных событиях. В фильме, в частности, рассказывается о том, что происходило в 2014 году во время аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

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"Четыре года назад тральщик "Черкассы" был единственным из тринадцати кораблей, которому удалось удержать украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав, во время аннексии Крыма. В течение трех недель экипаж судна достойно держал оборону, мужественно сопротивлялся, отражая атаки войск РФ", - комментируют в ведомстве.

Режиссером фильма выступил черкащанин Тимур Ященко, а его консультантом был реальный командир тральщика "Черкассы", почетный гражданин города Черкассы, Юрий Федаш. Кроме того, в актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014-го года.