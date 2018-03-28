Осужденный в оккупированном Крыму Балух после объявления голодовки находится без связи в одиночной камере

01:37, 28 марта 2018
Общество
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19 марта Балуха повезли на суд в Раздольное и избрали ему меру пресечения / Громадське

Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "Крым.Реалии".

"Адвокат пытался несколько раз посетить Балуха, но из-за больших очередей в СИЗО ему так и не удалось этого сделать. Пока нам известно, что он употребляет только жидкости: вода, чай. Никаких твердых продуктов он не ест", – подчеркнула Скрипник.

После того как 19 марта Балуха повезли на суд в Раздольное и избрали ему меру пресечения – его сразу отвезли в одиночную камеру, не дав собрать личные вещи, предметы гигиены. Мы сейчас не знаем, есть ли у него необходимые вещи", – добавила она.

По словам правозащитников, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку.

Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Владимира Балуха.

При этом российский адвокат Ольга Динзе сообщает, что не может связаться Балухом.

"Думаю, мы увидимся в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля", - сказала она.

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Теги: #дело Балуха