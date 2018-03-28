Осужденный в оккупированном Крыму Балух после объявления голодовки находится без связи в одиночной камере
Осужденный в оккупированном РФ Крыму Владимир Балух после объявления голодовки пьет только воду и чай.
Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "Крым.Реалии".
"Адвокат пытался несколько раз посетить Балуха, но из-за больших очередей в СИЗО ему так и не удалось этого сделать. Пока нам известно, что он употребляет только жидкости: вода, чай. Никаких твердых продуктов он не ест", – подчеркнула Скрипник.
После того как 19 марта Балуха повезли на суд в Раздольное и избрали ему меру пресечения – его сразу отвезли в одиночную камеру, не дав собрать личные вещи, предметы гигиены. Мы сейчас не знаем, есть ли у него необходимые вещи", – добавила она.
По словам правозащитников, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку.
Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Владимира Балуха.
При этом российский адвокат Ольга Динзе сообщает, что не может связаться Балухом.
"Думаю, мы увидимся в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля", - сказала она.