"Галуха-лягуха": одноклассник Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе

Одноклассник Брежневой вспоминает, что девочки из их класса обзывали и даже иногда били будущую звезду.

Активно строящая карьеру в России украинская певица Вера Брежнева, которую называют секс-символом, никогда не скрывала, что в детстве ей было нелегко, а в школе знаменитость была "гадким утенком".

Одноклассник певицы Дмитрий Дузик в эфире программы "Звезды сошлись" рассказал, что в школе Веру сразу не полюбили. Девочка, которая училась в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), перешла в новую школу в пятом классе, пишет ТСН.

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Вера носила короткую прическу, брекеты, очки с толстыми стеклами, а фигуру прятала за широким нарядом. Дузик вспоминает, что часто будущей звезде доставалось от одноклассников, а девочки даже били артистку.

"К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко – однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано "Уродина", - рассказал одноклассник Веры Брежневой.

Мужчина признался, что сейчас для него Брежнева не является секс-символом, а остается той Верой Галушкой, с которой он учился. Дмитрий извинился перед знаменитостью за свое поведение в школе.

"Она выросла и похорошела. Но для меня так и осталась Верой Галушка. Но я хочу ей сейчас передать привет и сказать – Верочка, ты была и есть хороший человечек. Если мы тебя чем-то обидели, то прости, пожалуйста. Ты прекрасна, оставайся такой же", - сказал одноклассник звезды.

Как сообщал УНИАН, певица Вера Брежнева стала ведущей нового масштабного шоу на российском канале СТС "Успех", в котором лучшие вокалисты со всей РФ будут бороться за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров.