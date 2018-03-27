Пасха-2018: куда поехать в поисках пасхальных традиций

УНИАН собрал подборку вариантов, где можно отпраздновать Пасху-2018 в Украине.

В этом году православная Пасха выпадает на 8 апреля, и традиционно украинцев впереди ждет три выходных дня подряд, которые можно использовать с пользой. То есть отправиться в небольшое путешествие – как с религиозной целью, так и просто открыть для себя что-то новое. Учитывая, что до пасхальных праздников осталось чуть больше недели, УНИАН решил сосредоточиться на путешествиях по Украине, ведь их намного проще организовать за столь короткое время, в том числе в финансовом плане.

Есть сразу несколько вариантов, как провести выходные на Пасху-2018 в Украине. Если вы человек верующий и хотите сосредоточиться на пасхальных службах, тогда можно отправиться на богослужения в какой-то из главных православных храмов Украины, а попутно еще и провести выходные в другом городе. Если же вас больше интересует знакомство с пасхальными традициями украинцев, то можно посетить один из этнографических комплексов страны.

Предлагаем вам несколько вариантов, где можно отпраздновать Пасху-2018 в Украине.

Владимирский собор (Киев)

Главным храмом Украинской православной церкви (Киевского патриархата) является Патриарший кафедральный собор святого равноапостольного великого князя Владимира в Киеве. А потому именно сюда съезжаются верующие со всей Украины, чтобы принять участие в традиционных пасхальных таинствах. К тому же, именно здесь богослужения на Пасху справляет предстоятель УПЦ КП Филарет.

Главные пасхальные богослужения во Владимирском соборе проходят в ночь с субботы на воскресенье. Поздним вечером 7 апреля здесь начнется Пасхальная полунощница, после которой верующие пройдут вокруг собора крестным ходом. В полночь начнется первое пасхальное богослужение – Ранняя, после чего состоится божественная литургия. Традиционно около трех часов ночи проходит освящение пасхальных пирогов – куличей, или же пасок, а также других пасхальных блюд. Около 7:00 начнется вторая божественная литургия, а в 10:00 – третья. Также освятить свои пасхальные корзины верующие смогут в субботу с 15:00 до 23:00 и в воскресенье в течение всего дня после богослужений.

При этом стоит учесть, что именно во Владимирском соборе на Пасху собирается самое большое число верующих УПЦ КП, а потому все же не будет лишним прийти пораньше, если вы настроены принять участие в главном богослужении страны. Кроме того, именно сюда в пасхальную ночь приходит руководство страны, а потому наверняка здесь будут повышенные меры безопасности.

И даже если вы не столь религиозны, Владимирскому собору все равно есть чем заинтересовать путешественников. В первую очередь своей архитектурой и внутренним интерьером, довольно нетипичным для православного храма. Храм этот относительно новой постройки – он был возведен в течение 1862-1882 годов в честь предстоящего девятисотлетия Крещения Руси князем Владимиром, на пожертвования верующих. Собор по проекту архитектора Ивана Штрома в неовизантийском стиле в форме креста изначально планировалось увенчать 13 куполами, однако из-за нехватки денежных средств последующая группа архитекторов сократила их количество до семи.

При этом большую художественную ценность имеет внутренняя настенная роспись храма – в разное время к ней приложили свою кисть такие мастера как Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Павел Сведомский, Михаил Нестеров, Николай Пимоненко и другие. При этом интерьер Владимирского собора выполнен в довольно мрачных тонах, что оказывает довольно сильное впечатление даже на человека неверующего. Особого внимания в этом контексте заслуживают такие элементы храма, как «Искушение Евы змеем», «Богоматерь» и «Крещение Киевской Руси» кисти Васнецова, а также «Страшный суд» Врубеля.

А потому если вы решите воспользоваться тремя выходными для поездки в столицу, обязательно посетите Владимирской собор на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, даже если вы не особо верующий или исповедуете другую религию.

И еще один совет, если решите выбраться на Пасху в Киев – обязательно загляните на уже традиционный Фестиваль писанок, который будет проходить сразу на нескольких локациях Киева с 5 по 22 апреля (Софийская и Михайловская площади, а также Владимирский проезд). В рамках фестиваля посетителям будут представлены работы как известных мастеров, так и аматоров. Зрелище действительно заслуживает внимания – прошлый год это доказал.

Свято-Успенская Почаевская лавра (Почаев, Тернопольская область)

Мужской монастырь Почаевская лавра на Тернопольщине считается крупнейшим на Западной Украине православным храмовым комплексом, а также вторым во всей Украине после Киево-Печерской Лавры.

Почаевская лавра имеет довольно долгую и насыщенную историю. По легенде, ее в 13 веке основали монахи, бежавшие от татар из Киево-Печерской лавры. Впрочем, первое летописное упоминание о монастыре датируется лишь началом 16 века, а уже с конца века монастырь постепенно начинает разрастаться до целого храмового комплекса. В начале 18 века монастырь стал греко-католическим, и именно в этот период был построен главные храм Лавры – Свято-Успенский, а также трапезная и монашеские кельи. И, разумеется, здесь отразились католические архитектурные традиции, что делает Почаевскую лавру только интереснее. В 1831 году комплекс вновь стал православным и продолжил достраиваться.

Ныне Почаевский храмовый комплекс состоит из трех храмов - Успенский собор (здесь хранится главная святыня Лавры - чудотворная икона Божией Матери), подземный Храм Иова Почаевского (здесь выставлены мощи преподобных Иова и Амфилохия), а также Троицкий и Преображенский соборы. Также на его территории расположена знаменитая пятиярусная колокольня высотой 65 метров, Свято-Духов скит, Летний алтарь, Церковь Великомученицы Варвары, Водонапорная башня, Часовня в честь 2000-летия Рождества Христова и многое другое, что также заслуживает внимания з архитектурной точки зрения. Кроме того, на территории Почаевской лавры расположена действующая одноименная духовная семинария, а также отель, где паломники могут остановиться на ночь за вполне пристойную цену, и бесплатная и платная трапезные, где можно заказать еду.

Находится Почаев в 66 км от Тернополя, а более подробно со способами добраться туда можно ознакомиться на официальном сайте Почаевской лавры.

В праздничные дни, в том числе на Пасху, в 17:00 субботы начинается Всенощное бдение в Свято-Успенском соборе, а в воскресенье – с 6:00 Ранняя литургия в Свято-Троицком соборе, потом в 8:00 начинается молебен преподобным Иову или Амфилохию в Пещерном храме, и, наконец, в 10:00 Поздняя литургия в Свято-Успенском соборе.

К слову, Тернопольская область является лидером в Украине по количеству замков, а потом можете смело совместить религиозную цель поездки с познавательной. Вот лишь несколько из тернопольских замков, на которые обязательно стоит обратить внимание: Тернопольский замок в самом Тернополе, оборонная крепость Збаражский замок, Вишневецкий замковый дворец, Скалатский замок, Чортковский замок, Кривченский замок, Белокриницкий дворец (ныне помещение лесотехнического колледжа).

Шевченковский гай (Львов)

Если вы не хотите ограничивать свое путешествие чисто религиозными мероприятиями, но все же намерены прочувствовать пасхальный дух, можно посетить музей под открытым небом Шевченковский гай. Официально он называется Национальный музей народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого и расположен по ул. Чернеча гора, 1 во Львове на территории ландшафтного парка «Залесье».

Здесь собраны около 120 памятников архитектуры западных областей Украины, которые отлично передают дух региона благодаря удачно соединенному холмистому ландшафту с воссозданной растительностью Карпат и историческим постройкам, перенесенным сюда из различных частей Западной Украины. Среди прочего тут находятся и шесть церквей, в том числе памятник национального значения - деревянная церковь 1763 года из села Кривки Турковского района. Также ценными экспонатами являются сельская усадьба с домом 1812 года и конюшней 1903 года из села Либохоры Турковского района и бойковская изба 1909 года из села Тухолька Сколевского района. А самым старым экспонатом считается крестьянская хата 1749 года. Также здесь можно увидеть типичные для региона кузницу, школу, лесопилку, сукновальню, водяную и ветряную мельницы.

Кроме того, в действующей экспозиции музея хранится более 20 тысяч предметов быта и народного творчества. При этом специально к Пасхе-2018 здесь в течение двух месяцев проходит тематическая выставка «Пасха на Сокальщине», в рамках которой представлена уникальная коллекция праздничной одежды, вышивки, предметов быта Сокальщины, тематически объединенных идеей пасхальных праздников.

Также в пасхальные выходные на территории Шевченковского гая пройдут тематические представления, флешмобы и выступления фольклорных коллективов, которые помогут прочувствовать, как Пасху праздновали на Западной Украине наши предки.

Этнокомплекс «Украинское село» (село Бузовая, Киевская область)

Еще один оригинальный способ совместить религиозные цели с культурологическими и отдыхом – выехать на Пасху в этнографический комплекс «Украинское село» в селе Бузовая в 35-40 километрах от Киева. Во-первых, гости смогут посетить здесь этнографический музей, в котором воссоздана жизнь украинского села с его типичной архитектурой, бытом ремеслами, традициями, где желающие также могут заказать экскурсии. Во-вторых, вокруг всего этого живописная природа, а также есть небольшой зоопарк и птичник, что отлично подходит для отдыха от городской суеты и трудовых будней, и детям будет не скучно. Ну и, в-третьих, на территории комплекса расположен действующий храм УПЦ КП святого великомученика Димитрия Солунского, где желающие могут принять участие в пасхальных богослужениях 7-9 апреля: в субботу в 23:30 состоится Пасхальная полуночная литургия, в воскресенья с полуночи – Пасхальная ранняя литургия, в понедельник в 10:00 пасхальный молебен по случаю Светлого понедельника (Матроны Солунской).

Также на территории «Украинского села» есть колыба, где можно заказать блюда традиционной украинской кухни, и отель, где можно остановиться тем, кто захочет выбраться на пару дней подальше от городской суеты.

К слову, если «Украинского села» вам окажется мало – можно продлить свое путешествие до Радомысля в соседней Житомирской области, в 70 км от Бузовой. Именно здесь расположен замок-музей Радомысль, который среди прочего знаменит своей коллекцией домашней иконы, насчитывающей более 5000 домашних образов со всех уголков Украины (что как раз актуально на Пасху).

Также гости могут посетить «Папирню» на территории замка, где можно узнать о традициях ручного изготовления бумаги, которые использовались около 400 лет назад монахами Киево-Печерской лавры. Кроме того, здесь можно прогуляться по ландшафтному парку возле замка среди деревьев и скал, рек и водопадов, а также десятков видов редких растений и диких животных и птиц. Ну а желающие задержаться здесь больше, чем на один день, могут остановиться в гостевых комнатах замка, выполненных в аскетическом дизайне раннемодерной эпохи ХVII-XVIII ст. Правда, позаботиться о проживании стоит заранее.

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Даже если вы не отмечаете православную Пасху, все же впереди вас ждут три выходных подряд, которые можно потратить на путешествие, разбавив свою ежедневную рутину. И пусть до Пасхи-2018 осталось не так много времени, и за пару дней можно придумать, куда можно вырваться – хоть в Украине, хоть за ее пределами, было бы желание. Это может быть поездка в украинские Карпаты, выезд за город или экскурсия в один из исторических городов Украины. Главное, не бояться быть иногда спонтанным и не сидеть на месте!