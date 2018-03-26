Скидки действуют при бронировании участвующих в акции отелей, апартаментов, а также отелей типа «постель и завтрак» на любые даты с 23 марта по 8 апреля.

Популярный сервис по бронированию отелей Booking.com запустил пасхальные скидки от 15% и выше.

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Как сообщается в рассылке от Booking.com, скидки действуют при бронировании участвующих в акции отелей, апартаментов, а также отелей типа «постель и завтрак» на любые даты с 23 марта по 8 апреля 2018 года. Забронировать номера можно до 8 апреля включительно.

Отметим, в этом году католическая Пасха отмечается уже в ближайшее воскресенье, 1 апреля, а православная – через две недели, 8 апреля. Понедельник, 9 апреля, соответственно в Украине будет выходным днем.

Напомним, ранее УНИАН писал, как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие.