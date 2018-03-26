Солистка "ВИА Гры" покидает группу
В СМИ появились слухи о кастингах в поисках новой солистки группы "ВИА Гра". Они подтвердились: Миша Романова сообщила, что решила покинуть коллектив.
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"Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - объяснила Маша Романова свой уход из "ВИА Гры" в Instagram.
Певица в своем посте назвала Константина Меладзе "обожаемым продюсером" и поблагодарила его за такой шанс.
"Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти", - написала певица.
Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души ❤ Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе 🙌🏻Спасибо Вам Костя , за этот шанс,за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !😥Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ...#viagra #виагра #константинмеладзе #мишароманова#этобылопрекрасно #любовь
Напомним, Миша Романова работала в группе "ВИА Гра" с 2013 года вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.