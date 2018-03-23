Истязали себя сосисками и читали стихи: в Днепре стартовал первый фестиваль сюрреализма (видео)

Открытие началось с драки сосисками, чтения стихов в летучем кресле и обливания грязью. Фестиваль сюрреализма в Днепре будет продолжаться целую неделю.

В Днепре бились сосисками, читали стихи в летающем кресле и обливались грязью - так начался первый фестиваль сюрреализма, говорится в сюжете ТСН.

Кресло висит в воздухе между деревьями, а в нем поэт. Несмотря на стужу, в громкоговоритель читает стихи. Современным искусством украсили даже кучуруги снега.

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Под сюрреалистическими картинами и инсталляциями современных художников Елена Загребельная бьет себя сосисками словно кнутом. Автор перформанса говорит: таким образом призывает людей больше думать.

«Все сейчас в наше время - это фаст-фуд. Мы быстро потребляем какую-то картинку, не думая, к чему это приведет, что это порождает в нас, что будет дальше. Мы просто бросаемся на эти яркие картинки и перестаем думать», - говорит художница.

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Красное, это любов, а чорное, это жаль, именно под таким названием полнейшие издевательство в смеси с нежностью. Такое зрелище не все выдерживают без слез. Этот переформанс про созависимые отношения, которые вызывают страдания, объясняют Марта и Лина. Таким образом хотят защитить других женщин от боли, какую пережили сами.

Сюрреализму посвящены все залы музея – от живописи до видеокартин, что двигаются. Сюрреализм даже в танцах и музыке, куратор фестиваля объясняет, почему сейчас такое внимание к абсурду в искусстве.