"Счастливый и магический": участник Евровидения от Украины поделился свежими снимками (фото)
Украинский певец Melovin разместил в Instagram снимки из нового фотосета.
"Я думаю, наступил особенный момент для всех нас! Он счастливый и магический, и я рад, что мы разделяем его вместе!" – обратился он к фанам.
Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - самый высокий балл - шестерку. Победителем «Евровидения-2017», финал которого прошел в Киеве 13 мая 2017 года, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.
Как сообщал УНИАН, в финале национального отбора от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение-2018» победил певец MELOVIN.
Украинская группа O.Torvald заняла 24-е место. «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.
I suppose that a very special moment has come to all of us! This moment is so happy and magical and I’m so excited to share it with you. Actually, guys, thank you so much for being always with me! Thank you for every meeting after interviews, conferences and thank you for every pleasant moment of personal interaction. You all make me stronger! Love you , #MELOVINATORS 🖤 ____________________________________________________ Я думаю наступил особенный момент для всех нас! Он счастливый и магический, и я рад, что мы разделяем его Вместе! А вообще, спасибо Вам всем за то, что вы всегда со мной! За каждую встречу после интервью, конференций и приятные моменты личного общения! Вы делаете меня сильнее! Я люблю Вас, #MELOVINATORS 🖤 #ESC2018, #Eurovision, #Eurovision2018 Photo: @vansovycholeksandr #UnderTheLadder #MELOVIN