"Счастливый и магический": участник Евровидения от Украины поделился свежими снимками (фото)

Украинский певец Melovin, который представит Украину на Евровидении-2018, показал новый фотосет.

Украинский певец Melovin разместил в Instagram снимки из нового фотосета.

"Я думаю, наступил особенный момент для всех нас! Он счастливый и магический, и я рад, что мы разделяем его вместе!" – обратился он к фанам.

A post shared by MÉLOVIN 🔞 (@melovin_official) on Mar 22, 2018 at 11:12am PDT

Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - самый высокий балл - шестерку. Победителем «Евровидения-2017», финал которого прошел в Киеве 13 мая 2017 года, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Как сообщал УНИАН, в финале национального отбора от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение-2018» победил певец MELOVIN.

Украинская группа O.Torvald заняла 24-е место. «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.