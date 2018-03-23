"Счастливый и магический": участник Евровидения от Украины поделился свежими снимками (фото)

18:02, 23 марта 2018
Общество
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Melovin: Я думаю, наступил особенный момент для всех нас! / УНИАН

"Я думаю, наступил особенный момент для всех нас! Он счастливый и магический, и я рад, что мы разделяем его вместе!" – обратился он к фанам.

Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - самый высокий балл - шестерку. Победителем «Евровидения-2017», финал которого прошел в Киеве 13 мая 2017 года, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Как сообщал УНИАН, в финале национального отбора от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение-2018» победил певец MELOVIN.

👁 Photo: @vansovycholeksandr #UnderTheLadder

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Украинская группа O.Torvald заняла 24-е место. «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение-2018#Melovin