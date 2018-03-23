Лобода записала песню для российского фильма о нечистой силе (видео)

Певица создала саундтрек для фантастического экшена «Вий».

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая ждет рождение второй дочери, выложила на своей странице в социальной сети отрывок из нового российского фильма «Гоголь.Вий». Артистка исполнила песню для этой картины.

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«Скоро. наш новый саундтрек «Лети» к фильму «Вий» во всех кинотеатрах страны», - написала она под публикацией.

Лента расскажет о писаре из Санкт-Петербурга Николае Гоголе. Он бросает вызов загадочному темному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку. Но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.