Нарушилась речь и онемело лицо: звезде сериала "Сваты" сделали экстренную операцию

09:47, 23 марта 2018
Общество
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О том, что Федора Добронравова госпитализовали стало известно 18 марта / фото m.kino-teatr.ru

Об этом сообщает "Пятый канал", сейчас жизни популярного комедийного актера ничего не угрожает, впереди его ждет длительный курс восстановления.

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О том, что Федора Добронравова госпитализовали стало известно 18 марта. Известно, что плохо ему стало еще накануне. Актер почувствовал, что у него стала ухудшаться речь, и появились признаки онемения.

Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали его в одну из подмосковных больниц. После ночи под наблюдением медиков, Добронравова отпустили от он уехал в Москву. Но симптомы снова повторились и потребовалась срочная госпитализация уже в столичную больницу.

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Теги: #операция#инсульт#Федор Добронравов