Жан Рено отреагировал на сообщения о конце своей карьеры после съемок в Украине (фото, видео)

Французский актер опроверг слухи о том, что фильм "Последний шаг", который снимали в Карпатах, это завершающий фильм в его карьере.

Жан Рено и в дальнейшем будет сниматься в других фильмах, будет продолжать карьеру. А информация о том, что после съемок в Карпатах он якобы прекратит участие в любых других проектах, оказалась неверной, хотя ее уже успели распространить некоторые СМИ.

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Как передает Styler, при этом организаторы не знают, откуда появилась такая информация. В связи с этим актера не могли не спросить о планах на будущее. Будет ли он продолжать сотрудничать с Украиной, в каких еще фильмах будет сниматься? "Мои планы - это сесть на самолет и полететь участвовать в следующем проекте. Это будут съемки в горах между Францией и Испанией. Таковы мои профессиональные планы на ближайшее будущее", - подчеркнул Жан Рено.

Будет ли французская съемочная группа и дальше сотрудничать с Украиной в создании новых фильмов? Об этом высказалась и украинская сторона съемочной группы фильма "Последний шаг". Они подтвердили, что готовится еще один интересный украино-французский проект. В то же время о его подробностях говорить рано, сказали режиссеры и продюсеры. Но организаторы встречи заверили: как только появятся новости о новом этапе сотрудничества Украины и Франции в сфере кино, этой информацией сразу же поделятся с общественностью.