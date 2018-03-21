Киев занял первое место в Украине по затратам на капитальные ремонты школ

В 2017 году на капитальные ремонты школ для улучшения условий обучения Киев выделил полмиллиарда гривен.

В 2017 году столица стала лидером среди украинских городов относительно среднего показателя выделенных средств на одну школу для проведения капитальных ремонтов. В частности, для улучшения условий обучения школьников Киев выделил полмиллиарда гривен.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко во время расширенного заседания коллегии Департамента образования и науки, молодежи и спорта.

«Сегодня для Киева образование – это приоритетное направление и в финансировании, и в управленческих решениях. Поэтому мы первые и в создании новых учреждений образования, охвате инклюзией, обеспечении отдыха, а теперь – и в улучшении условий обучения. Действительно, город выделяет для учреждений образования достаточно средств, чтобы они обновляли свою базу, осуществляли текущие или капремонты и прочее. Однако это также означает, что нам всем надо научиться жить с деньгами: более пристально контролировать ход ремонтов или реконструкции, правильно коммуницировать с общественностью», – отметила в обращении к деятелям сферы образования Анна Старостенко.

По ее словам, в 2017 году на капитальные ремонты школ для улучшения условий обучения Киев выделил полмиллиарда гривен. В то же время в этом году город предусмотрел на эти же мероприятия более чем на 100 миллионов больше, что составляет в настоящее время более чем 5% бюджета города.

Напомним, что в 2017 году в столице введены в действие 13 новых учреждений образования, а также осуществлена реконструкция еще 3-х заведений.