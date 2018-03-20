В ожидании второго ребенка Лобода показала, как подросшая дочь готовится повторить ее успех (видео)

Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео, как ее дочь учится петь перед сном в Калифорнии.

Светлана Лобода разместила на странице в Instagram видео, на котором показала, как ее дочь учиться петь перед сном.

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Певица заявила, что ее дочь распевается перед сном, что безусловно приводит ее в восторг. Саму девочку карьера певицы также привлекает.

Видео в течение пяти часов сумело собрать более 237 тысяч лайков.

Новость о том, что певица Светлана Лобода беременна появилась в сети 4-5 марта. Однако тогда знаменитость предпочла не комментировать неожиданное известие. Подтвердить свою беременность Светлана решила во время вручения одной из премии в Кремле. В стране-агрессоре Лободу признали «Певица года».