Смелая и дерзкая: Тина Кароль в латексном платье произвела фурор на популярном шоу (фото)

Латексное платье насыщенного цвета спелой вишни смотрелось потрясающе на фигуре певицы. Образ удачно дополнил нежный макияж и яркая помада - визитная карточка Тины Кароль.

Во время очередных сьемок Тина Кароль примерила смелый и дерзкий модный образ, покоряя точеной фигурой.

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Латексное платье насыщенного цвета спелой вишни смотрелось потрясающе на фигуре певицы. Образ удачно дополнил нежный макияж и яркая помада - визитная карточка Тины Кароль.

Певица обновила свой стиль к выпуску нового альбома «Интонации», и в ее обновленном гардеробе уже есть четыре идентичных платья в разных расцветках от Atsuko Kudo, японского дизайнера.