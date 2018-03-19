Смелая и дерзкая: Тина Кароль в латексном платье произвела фурор на популярном шоу (фото)
14:14, 19 марта 2018Общество
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Латексное платье насыщенного цвета спелой вишни смотрелось потрясающе на фигуре певицы. Образ удачно дополнил нежный макияж и яркая помада - визитная карточка Тины Кароль.
Тина Кароль на воскресном шоу "Голос страны" / 1+1
Во время очередных сьемок Тина Кароль примерила смелый и дерзкий модный образ, покоряя точеной фигурой.
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Латексное платье насыщенного цвета спелой вишни смотрелось потрясающе на фигуре певицы. Образ удачно дополнил нежный макияж и яркая помада - визитная карточка Тины Кароль.
Певица обновила свой стиль к выпуску нового альбома «Интонации», и в ее обновленном гардеробе уже есть четыре идентичных платья в разных расцветках от Atsuko Kudo, японского дизайнера.
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