"Это было странно, дико, невозможно": Тина Кароль оценила роскошные ноги и голос девушки-трансгендера Зианджи (видео)

Девушка-трансгендер ошеломила судей выступлением на "вокальных боях" шоу "Голос країни-8".

В воскресенье, 18 марта, на канале "1+1" состоялся первый выпуск "вокальных боев" проекта "Голос країни-8". Одним из самых ожидаемых было выступление девушки-трансгендера Зианджи из команды звездного тренера Потапа.

Об этом сообщает ТСН. В пару певице достался "украинский Тилль Линдеманн" Алексей Баклан.

Артисты исполнили композицию Ланы дель Рей Summertime Sadness, и своим выступлением покорили судей.

Особенно была потрясена Тина Кароль, с которой у Зианджи сложились непростые отношения в начале проекта.

"Это было потрясающе, это было невероятно. Это было странно, дико, невозможно осязаемо мозгом, потому что такой голос и такой голос, такая внешность и такая внешность. Алексей, ваш тембр незабываемый. Зианджа, я наконец-то въехала, ты понимаешь. Я тебе как девушка скажу, мне очень нравится смотреть на твои ноги", - оценила выступление участников Тина Кароль.

Звездный наставник артистов Потап настолько разволновался, кого из них оставить на проекте, что заявил, что покидает вокальное шоу. Однако, поразмыслив, все же решил оставить в "Голосе" Зианджу.

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Участница, в свою очередь, поблагодарила наставника и объяснила свое участие в проекте.

"Я бы хотела стать голосом для тех людей, которых никто не слышит. И свое участие в "Голосі країни" я посвящаю всем изгоям, людям не таким как все, которых презирает общество. Я хочу показать, что неважно, как ты выглядишь, неважно, что ты отличаешься от всех других, ты можешь исполнить свою мечту", - сказала Зианджа и своими словами подняла судей из кресел, а Тину едва не довела до слез.

Однако и конкурент Зианджи не оставил "Голос країни". Его "украла" в свою команду Тина Кароль.

Как сообщалось, видео выступления экс-Бориса Апреля Зианджи заняло первое место в трендах YouTube.