Евровидение-2018: Alekseev надеется найти своего отца благодаря участию в конкурсе

По словам украинского исполнителя, который в этом году на конкурсе Евровидение-2018 будет представлять Беларусь, про отца он практически ничего не знает.

В интервью «Отдохни!» украинский певец ALEKSEEV признался, что благодаря участию в международном конкурсе Евровидение-2018 хочет отыскать своего отца, передает liza.ua.

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"Я почти ничего о нем не знаю. Только то, что его зовут Игорь, он врач и живет в Израиле с другой семьей. Знаю, что у меня есть два сводных брата-близнеца. C ними я бы тоже хотел познакомиться", - рассказал он.

"Я очень надеюсь, что папа увидит меня на Евровидении, которое смотрит вся Европа, и этот конкурс нас познакомит", - поделился певец.

Напомним, украинскому певцу ALEKSEEV, который в этом году будет представлять Беларусь, прогнозируют 14-е место.