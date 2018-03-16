Евровидение-2018: Alekseev надеется найти своего отца благодаря участию в конкурсе

15:54, 16 марта 2018
Общество
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Alekseev представляет Беларусь на Евровидении-2018 / скриншот

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"Я почти ничего о нем не знаю. Только то, что его зовут Игорь, он врач и живет в Израиле с другой семьей. Знаю, что у меня есть два сводных брата-близнеца. C ними я бы тоже хотел познакомиться", - рассказал он.

"Я очень надеюсь, что папа увидит меня на Евровидении, которое смотрит вся Европа, и этот конкурс нас познакомит", - поделился певец.

Напомним, украинскому певцу ALEKSEEV, который в этом году будет представлять Беларусь, прогнозируют 14-е место.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
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