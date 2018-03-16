Евровидение-2018: участник от Беларуси Alekseev рассказал, что думает о конкуренции с Украиной
15:41, 16 марта 2018Общество
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Певец Alekseev заявил, что верит в успех Украины и "будет болеть за нашу страну".
Алексеев: верю в успех Украины / скриншот
Украинский певец ALEKSEEV смог удивить поклонников и коллег, победив в белорусском Нацотборе на Евровидение, которое 8 мая стартует в Португалии. Исполнитель рассказал, что думает о конкуренции с Украиной, передает liza.ua.
"В первую очередь я желаю удачи Украине, которая почти всегда очень сильно представлена на Евровидении. Верю в успех и буду болеть за нашу страну", - заявил певец.
Украинскому певцу ALEKSEEV, который в этом году будет представлять Беларусь, прогнозируют 14-е место.
Украина в рейтинге оказалась только на 20-м месте — именно такой результат, по мнению букмекеров, покажет MELOVIN с песней Under The Ladder.
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