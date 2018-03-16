Опальная певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе (видео)

На видео певица рассказывает о запланированном мероприятии в одном из клубов Москвы.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, продолжающая строить карьеру в России, снялась в рекламе российской музыкальной премии.

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Видео артистка опубликовала на странице в Facebook.

Ролик приглашает россиян присоединиться к мероприятию по вручению премии канала RU.TV.

На видео певица рассказывает о запланированном мероприятии в одном из клубов Москвы.

Как сообщал УНИАН, беременная Лобода показала свою роскошную жизнь в США. Отец Светланы Лободы рассказал, что она будет рожать в одной из клиник Лос-Анджелеса, куда отправится уже совсем скоро. Светлана должна родить в мае.