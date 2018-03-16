Опальная певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе (видео)
15:37, 16 марта 2018Общество
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На видео певица рассказывает о запланированном мероприятии в одном из клубов Москвы.
Лобода позвала россиян на вручение музыкальной премии / hellomagazine.com
Скандальная украинская певица Светлана Лобода, продолжающая строить карьеру в России, снялась в рекламе российской музыкальной премии.
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Видео артистка опубликовала на странице в Facebook.
Ролик приглашает россиян присоединиться к мероприятию по вручению премии канала RU.TV.
На видео певица рассказывает о запланированном мероприятии в одном из клубов Москвы.
Лобода снялась в российской рекламе
Как сообщал УНИАН, беременная Лобода показала свою роскошную жизнь в США. Отец Светланы Лободы рассказал, что она будет рожать в одной из клиник Лос-Анджелеса, куда отправится уже совсем скоро. Светлана должна родить в мае.
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