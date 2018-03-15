51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа (фото)
18:47, 15 марта 2018Общество
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Актриса сфотографировалась в поезде в бейсболке, кожаной куртке и без косметики на лице.
Подписчики отметили, что актриса прекрасно выглядит / Ольга Сумская Instagram
Народная артистка Украины Ольга Сумская, которой уже исполнился 51 год, показала как она выглядит без макияжа.
Фото актриса опубликовала в своем Instagram.
Актриса сфотографировалась в поезде в бейсболке, кожаной куртке и без косметики на лице. Подписчики отметили, что она прекрасно выглядит. Ее кожа – свежая и подтянутая.
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