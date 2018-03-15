51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа (фото)

18:47, 15 марта 2018
Общество
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Ольга Сумская Instagram

Фото актриса опубликовала в своем Instagram.

Актриса сфотографировалась в поезде в бейсболке, кожаной куртке и без косметики на лице. Подписчики отметили, что она прекрасно выглядит. Ее кожа – свежая и подтянутая.

Как сообщал УНИАН, ранее 68-летняя Пугачева "засветила" стройные ноги.

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Теги: #Ольга Сумская#Сумская без макияжа