51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа (фото)

Актриса сфотографировалась в поезде в бейсболке, кожаной куртке и без косметики на лице.

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которой уже исполнился 51 год, показала как она выглядит без макияжа.

Фото актриса опубликовала в своем Instagram.

Актриса сфотографировалась в поезде в бейсболке, кожаной куртке и без косметики на лице. Подписчики отметили, что она прекрасно выглядит. Ее кожа – свежая и подтянутая.

Как сообщал УНИАН, ранее 68-летняя Пугачева "засветила" стройные ноги.