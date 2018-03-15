Большой бассейн и панорама на Лос-Анджелес: беременная Лобода показала свою роскошную жизнь в США

Отец Светланы Лободы рассказал, что она будет рожать в одной из клиник Лос-Анджелеса, куда отправится уже совсем скоро. Светлана должна родить в мае.

Светлана Лобода выложила несколько коротких видео с США, куда отправилась рожать своего второго ребенка. На первом она показала, как местные помогали ей поменять колесо, на втором исполнительница показала дом, в котором остановилась.

Судя по видео, Лобода с близкими находятся в Лос-Анджелесе, в доме с большим бассейном. Из дома открывается роскошная панорама на город.

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Заметим, что ранее отец Светланы Лободы рассказал, что она будет рожать в одной из клиник Лос-Анджелеса, куда отправится уже совсем скоро. Светлана должна родить в мае. Певица до сих пор держит в строгой тайне имя отца ее второго ребенка.

Напомним, российские СМИ ранее писали, что, вероятно, отцом ребенка Лободы является 55-летний лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдерманн, однако никаких весомых доказательств этой версии нет.