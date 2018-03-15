Большой бассейн и панорама на Лос-Анджелес: беременная Лобода показала свою роскошную жизнь в США

15:35, 15 марта 2018
Общество
520 0
Лобода делиться в Instagram відео жизни в США / скриншот

Судя по видео, Лобода с близкими находятся в Лос-Анджелесе, в доме с большим бассейном. Из дома открывается роскошная панорама на город. 

Читайте такжеОтец Лободы рассказал подробности о беременности певицы

Заметим, что ранее отец Светланы Лободы рассказал, что она будет рожать в одной из клиник Лос-Анджелеса, куда отправится уже совсем скоро. Светлана должна родить в мае.  Певица до сих пор держит в строгой тайне имя отца ее второго ребенка.

Напомним, российские СМИ ранее писали, что, вероятно, отцом ребенка Лободы является 55-летний лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдерманн, однако никаких весомых доказательств этой версии нет. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода