Власти США посмотрели украинский фильм "Киборги" (видео)

На Капитолийском холме собрались законодатели, дипломаты и журналисты, чтобы посмотреть фильм о защитниках Донецкого аэропорта.

На просмотр самой кассовой украинской ленты о битве за Донецкий аэропорт в кинотеатр на Капитолийском холме собрались законодатели, дипломаты и журналисты. Уже завтра "Киборгов" увидит Гаага, затем Варшава и Брюссель. Следующие на очереди - Канада и Австралия.

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Следует отметить, что лента приобрела неслыханную популярность и, несмотря на все усилия правообладателей, пиратские копии все равно продолжают появляться в сети. Однако она уже доступна для легального просмотра в онлайн-кинотеарах, список которых авторы обещают увеличить.

Как известно, фильм "Киборги" появился на экранах кинотеатров 7 декабря 2017 года и в первый же уик-энд проката собрал более восьми миллионов гривен. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Пять гривен с каждого купленного билета будут перечислены на помощь семьям погибших в боях за аэродром. Кроме того, Канада, США и страны Балтии хотят запустить в прокат фильм "Киборги".