Популярная украинская рок-группа записывает альбом на польском языке (видео)

Недавно группа обнародовала первую песню с альбома "Tańcz".

Популярная украинская рок-группа "Антитела" записывает польскоязычный альбом. Недавно группа обнародовала первый польскоязычный сингл "Tańcz", который по сути является переведенной на польский язык песней "Танцуй", которая вышла в 2016 году.

Первое польскоязычное видео опубликовано на официальном Youtube-канале группы.

"Антитела", одна из популярнейших рок-групп Украины, записывает свой очередной альбом на польском языке. Трейлером этого проекта является сингл "Tańcz", - говорится в сообщении группы.

Отмечается, что сначала песня должна была быть посвящена Киеву, но от такой идеи отказались, посвятив ее всем мегаполисам мира.

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"Изначально эта песня должна была быть про нашу столицу, но во время создания музыки решили, что она о каждом мегаполисе - Киев, Варшава, Берлин, Токио... Это, в своей основе, должен быть гимн, который поют на бетонных улицах, увлечение современными городами", - рассказал лидер группы Тарас Тополя.

Создавать текст песни помогал польский журналист Гжегож Стех из Варшавы. Песня записывалась тоже в польской столице.

Как сообщал УНИАН, в этом году группа "Антитела" была номинирована на премию "Yuna" в категории лучшая рок-группа, однако победила в категории в очередной раз группа "The Hardkiss".