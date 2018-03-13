"Даже деньги предлагала": как Оля Полякова воюет с коммунальщиками из-за протекающей крыши (видео)

Украинская певица Оля Полякова за свой счет ремонт предлагала. Но все напрасно. Восьмого марта певица получила "подарок" от коммунальщиков.

С ЖЭКами воюют не только простые люди. На днях вся страна узнала о крыше Оли Поляковой, которая протекает. Артистка ходит по квартире, которую на глазах заливает из-за неотремонтированной крыши.

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Оказывается - войну с руководителем ЖЭКа Полякова ведет 10 лет. Она даже за свой счет ремонт, говорит, предлагала! Но все напрасно. Поэтому для бюрократов в нашей стране нет разницы - простой ты человек, или настоящая звезда.

Полякова опубликовала видеоролик, в котором она жалуется на текущую крышу. По словам артистки, ЖЭК якобы отказывается устранять неполадку, ссылаясь на отсутствие денег.

«У меня в очередной раз течет крыша. К кому обращаться: к Кличко, к Порошенко? Потому что ЖЭК не работает, ничего не происходит. Обращаюсь в ЖЭК, меня посылают к чертовой матери уже 10 лет подряд, у них нету денег!» – написала певица.

Полякова решила публично поднять этот вопрос на собственном примере, ведь уверена, что подобная ситуация есть во многих других домах Украины.