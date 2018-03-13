От любви до полной одержимости: на что готовы украинские фанаты ради своих кумиров (видео)

Основательнице фан-клуба Олега Винника даже пришлось бросить работу ради своего кумира. Фанат Ирины Билык считает певицу "сверхчеловеком". Поклонник известной диджейки угрожал облить себя кислотой.

Их преследовали, обсыпали любовными посланиями, угрожали расправой и приписывали внебрачных детей - все, чтобы кумир обратил внимание.

Во время одного из концертов певица Бейонсе случайно серьгой сорвала себе мочку уха. После этого в соцсетях развернулся целый кровавый флешмоб! А когда погиб Виктор Цой, по СССР прокатилась волна самоубийств.

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Валерия Барон бросила работу, чтобы стать ближе к своему кумиру Олегу Виннику.

Творчество ныне популярного украинского исполнителя спасло ее от депрессии после смерти мужа. Валерия организавала один из самых мощных фан-клубов артиста. Теперь старается не пропускать ни одного концерта известного покорителя дамских сердец.

Фанат Ирины Билык собрал десятки автографов, фото и даже записал ее неизданные композиции. Андрей случайно услышал украинскую поп-диву в 1997 году, когда был школьником. Родители не воспринимали всерьез его увлечение. Парень говорит, что жить без нее не может. "Она - "сверхчеловек". В ней есть что-то мистическо-божественное", - говорит Андрей.

Диджейка Ира Чемпион рассказала журналистам, как ей пришлось "поработать" психологом ради спасения поклонника, который угрожал облить себя кислотой.

По словам психолога Олены Любченко, маниакальное увлечение артистом не отличается от какой-либо другой зависимости, которая может привести к тяжелым последствиям.