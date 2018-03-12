Погасшие звезды: журналисты рассказали о судьбе "сбитых летчиков" украинской эстрады 90-х (видео)

С ностальгией звездную сторону 90-х сегодня вспоминают много артистов. Ведь это время, когда украинская музыка цвела. Но жизнь показала всем – и фанатам, и звездам, что брать нужно от нее все и сейчас.

В 90-е их лица не сходили с экранов телевизоров, а горячие хиты звучали едва ли не из каждого «утюга». Бешеная популярность, заоблачные гонорары, тысячи автографов и миллионы неугомонных фанов. Но совсем скоро, казалось, те, кто вчера был на вершине звездного олимпа, сломя голову начнут падать с небосклона отечественного шоубизнеса.

В сюжете «Украинских сенсаций» журналисты рассказали, кто из отечественных звезд не устоял перед 90-ми и как богатые и знаменитые прошлого века сегодня едва сводят концы с концами. От El Кравчука до Лери Вина – о тех, кого вы так любили. Почему родная сестра Наташи Королевой - Руся думала о самоубийстве. Подробности двойной жизни юной Светланы Лободы. А также откровенно о том, что связывает Анжелику Рудницкую и Александра Пономарева и как Игорь Балан работал над Ириной Филатовой с популярной некогда группы «Аква Вита».

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Солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина найдут без сознания возле собственной студии звукозаписи с переломом шеи, полным параличом нижних конечностей и отбитыми внутренними органами. За несколько часов он умрет на операционном столе. Официальная версия – самоубийство.

Сексимвол украинской эстрады Евгению Власову едва не убила страшная болезнь – рак. Юрий Шатунов, от которого хотела детей чуть ли не каждая домохозяйка 90-х, как-то возьмет свои «белые розы», сядет в самолет и променяет народную любовь на тихую жизнь в Германии. Автора хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насырова, кому симпатизировала сама Примадонна, в 2007 году найдут мертвым возле своего дома с фотоаппаратом в руках.

Украинская певица Руся из группы "Мираж", родная сестра уже не украинской Наташи Королевой, будет вынуждена сменить отечественную сцену заокеанскими заработками, чтобы спасти жизнь родного сына, и тоже пополнит ряды «сбитых летчиков» украинской эстрады.

С ностальгией звездную сторону 90-х сегодня вспоминают много артистов. Ведь это время, когда украинская музыка цвела. И жизнь показала всем – и фанатам, и звездам, что брать нужно от нее все и сейчас. Все эти истории только доказывают, что за свое будущее нужно бороться, независимо от того звезда ты или нет.