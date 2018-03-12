Отец Лободы рассказал подробности о беременности певицы

На днях артистка официально подтвердила свое интересное положение. Лобода старалась ни с кем не откровенничать по поводу планов родить второго ребенка, поэтому известие поразило ее поклонников. Папа звезды рассказал подробности.

Звезда, находящаяся на седьмом месяце беременности, перенесла все концерты. Она официально заявила на одном из последних выступлений об уходе в декрет.

В ближайшее время Светлана улетит в Лос-Анджелес, где в мае и появится на свет ее второй ребенок. В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр, передает Starhit.ru.

Читайте также"А чё не голая вышла?": беременную Лободу раскритиковали за прозрачное платье (фото)"Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, – рассказал журналистам Сергей Васильевич, отец певицы. – Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю! В декрете артистка засиживаться не собирается. – Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! – продолжает папа звезды. – Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более, опыт уже есть".

Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.