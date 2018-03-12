Отец Лободы рассказал подробности о беременности певицы
Звезда, находящаяся на седьмом месяце беременности, перенесла все концерты. Она официально заявила на одном из последних выступлений об уходе в декрет.
В ближайшее время Светлана улетит в Лос-Анджелес, где в мае и появится на свет ее второй ребенок. В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр, передает Starhit.ru.
Читайте также"А чё не голая вышла?": беременную Лободу раскритиковали за прозрачное платье (фото)"Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, – рассказал журналистам Сергей Васильевич, отец певицы. – Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю! В декрете артистка засиживаться не собирается. – Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! – продолжает папа звезды. – Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более, опыт уже есть".
Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.