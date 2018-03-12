"А чё не голая вышла?": беременную Лободу раскритиковали за прозрачное платье (фото)
Подтвердить свою беременность украинская звезда Светлана Лобода решила во время вручения премии BraVo в Кремле. В стране-агрессоре Лободу признали "Певицей года".
Читайте также"Беременная Светлана Лобода": Басков подтвердил, что Лобода ждет ребенка - СМИВо время мероприятия Лобода продемонстрировала округлившийся живот в прозрачном платье. Это и стало поводом для критики звезды со стороны подписчиков в Instagram.
"Боже мой, какой ужас. А чё не голая вышла????", "Боди позорное под платьем", "Платье пи**ц", "Всё показала... Зачем?", "Наряд никак не для беременной дамы" - пишут под ее фото в соцсети.
Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.
сегодня я хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов премии Браво , мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной 🤲 этот год был наполнен яркими событиями и в моей жизни он стал знаковым Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины...рождению малыша ☺️ Для меня это большое чудо ... и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне , снова в строю, снова на концертах Ваша Loboda❤️ @natellakrapivina @lobandaaa @ramazzotti_eros @russkoe_radio #певицагода#лучшийальбом 🤷♀️