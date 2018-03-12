"А чё не голая вышла?": беременную Лободу раскритиковали за прозрачное платье (фото)

В сети раскритиковали звезду за выбор такого откровенного наряда в ее положении.

Подтвердить свою беременность украинская звезда Светлана Лобода решила во время вручения премии BraVo в Кремле. В стране-агрессоре Лободу признали "Певицей года".

Читайте также"Беременная Светлана Лобода": Басков подтвердил, что Лобода ждет ребенка - СМИВо время мероприятия Лобода продемонстрировала округлившийся живот в прозрачном платье. Это и стало поводом для критики звезды со стороны подписчиков в Instagram.

"Боже мой, какой ужас. А чё не голая вышла????", "Боди позорное под платьем", "Платье пи**ц", "Всё показала... Зачем?", "Наряд никак не для беременной дамы" - пишут под ее фото в соцсети.

Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.