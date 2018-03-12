"А чё не голая вышла?": беременную Лободу раскритиковали за прозрачное платье (фото)

12:08, 12 марта 2018
Общество
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Лобода беременна / фото instagram.com/lobodaofficial

Читайте также"Беременная Светлана Лобода": Басков подтвердил, что Лобода ждет ребенка - СМИВо время мероприятия Лобода продемонстрировала округлившийся живот в прозрачном платье. Это и стало поводом для критики звезды со стороны подписчиков в Instagram.

"Боже мой, какой ужас. А чё не голая вышла????", "Боди позорное под платьем", "Платье пи**ц", "Всё показала... Зачем?", "Наряд никак не для беременной дамы" - пишут под ее фото в соцсети.

Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.

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Теги: #Лобода беременна#беременность Лободы#фото Лободы