Руслана устроила пикантную фотосессию на снегу (видео)

По словам Русланы, танцуя на снегу, она думала, что в последний раз чувствует его морозную свежесть.

Украинская певица Руслана показала, как провожала зиму в купальнике.

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На фото она предстает в одном купальнике, стоя босиком на снегу. Соответствующие фотографии опубликованы на ее странице в Facebook.

"Весна на снегу... Моя фотосессия продолжалась довольно долго. Но я не успела замерзнуть, потому что меня исцеляли лучи солнца и дыхание весны, что скоро заберет холод зимы навсегда", - говорится в ее сообщении.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая недавно в третий раз стала мамой, показала откровенные фото в сети. Она предстала в игривом образе с афрокосичками. Так, на фотографиях ее можно увидеть в стрингах, белой блузке и черной шубе.