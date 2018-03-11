Лобода официально подтвердила свою беременность (фото, видео)
Певица Светлана Лобода официально подтвердила, что беременна вторым ребенком.
Об этом она заявила в Instagram.
Новость о том, что певица Светлана Лобода беременна появилась в сети 4-5 марта. Однако тогда знаменитость предпочла не комментировать неожиданное известие. Подтвердить свою беременность Светлана решила во время вручения одной из премии в Кремле. В стране-агрессоре Лободу признали «Певица года».
😭😭😭 Не знаю почему я ревууу. Я так за счастлива за свою любимую @lobodaofficial и такое странное ощущение появляется, когда узнаешь об этом и все твои предположения оказываются правдой ❤ я аж забыла как дышать на пару секунд 👌 #вотэтоновости #лобода #ло #беременнаялобода #вотэтоповорот #loboda #lo #lobodafan #lobodaofficial
"Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины... рождению малыша. Для меня это большое чудо... и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание!" - написала певица в своем Instagram.
сегодня я хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов премии Браво , мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной 🤲 этот год был наполнен яркими событиями и в моей жизни он стал знаковым Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины...рождению малыша ☺️ Для меня это большое чудо ... и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне , снова в строю, снова на концертах Ваша Loboda❤️ @natellakrapivina @lobandaaa @ramazzotti_eros @russkoe_radio #певицагода#лучшийальбом 🤷♀️
Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.