Лобода официально подтвердила свою беременность (фото, видео)

Светлана Лобода призналась, что готовится во второй раз стать мамой, и уходит в декрет.

Певица Светлана Лобода официально подтвердила, что беременна вторым ребенком.

Об этом она заявила в Instagram.

Новость о том, что певица Светлана Лобода беременна появилась в сети 4-5 марта. Однако тогда знаменитость предпочла не комментировать неожиданное известие. Подтвердить свою беременность Светлана решила во время вручения одной из премии в Кремле. В стране-агрессоре Лободу признали «Певица года».

"Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины... рождению малыша. Для меня это большое чудо... и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание!" - написала певица в своем Instagram.

Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.