На Прикарпатье спасли 12 заблудившихся в горах туристов

Туристы заблудились на горе Говерла, возле поселка Ворохта Яремчанского горсовета.

В Ивано-Франковской области спасатели нашли 12 заблудившихся в горах туристов.

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Как сообщили в Управлении гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации, 10 марта в 17:43 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Говерла, возле поселка Ворохта Яремчанского горсовета, заблудились 11 туристов из Львова.

Впоследствии к ним присоединился еще один турист, житель города Нововолынск Волынской области, который осуществлял самостоятельное восхождение.

В 23:00 спасатели нашли заблудившихся туристов. В 2:15 их доставили на спортивную базу "Заросляк". Состояние здоровья туристов - удовлетворительное.