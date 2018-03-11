TAYANNA прокомментировала скандал с Данилко в финале Евровидения (видео)

Певица по-философски восприняла ситуацию, что сложилась.

Украинская певица TAYANNA, которая заняла вторую позицию в финале нацотбора Евровидения, прокомментировала свой проигрыш и скандал, который разгорелся после ее выступления.

Об этом говорится в "Светской жизни".

Второй год подряд подопечная Алана Бадоева занимает вторую позицию в финале нацотбора. В прошлом году певица уступила рок-группе O.Torvald, в этом году молодому исполнителю MELOVIN.

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"В жизни так случается, как должно быть, наверное это не мой конкурс, или еще не мое время. Нет такого, чтобы какая-то депрессия была. Был момент грусти, но сразу после выступления и возможно еще утром, а потом все прошло", - поделилась певица.

Также TAYANNA прокомментировала скандал, вызванный Андреем Данилко, который заподозрил певицу в использовании фонограммы и попросил спеть еще раз.

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"С одной стороны мне было приятно, потому что я так пою вживую, что все думают, что это фонограмма, но это результат большого труда. Я по шесть-восемь часов работаю в зале и пою. Мы все находились в одинаковых условиях. Все фонограммы запускал канал, а это не наш звукорежиссер, который может где-то что-то подкрутить", - сообщила исполнительница.

Заметим, что с Андреем Данилко, который использовал нецензурную лексику в адрес менеджера певицы, после того никакого разговора не было. Известно, только что у него было интервью, где он попросил прощения у TAYANNA и у всей ее команды.

Напомним, что певица исполняла песню "Леля" на украинском языке, которую отказалась переводить на английский.