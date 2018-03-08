Легендарные "Братья Гадюкины" прокомментировали "языковые" квоты на радио

16:47, 08 марта 2018
Общество
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Культовые украинские рокеры прокомментировали &quot;языковые&quot; квоты на радио / фото 24tv.ua

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"Я очень радушно воспринимаю "квотность" в украинском эфире. Мы начали слышать безумное количество хорошей и не очень музыки благодаря такому нововведению. И время сделает из этого количества свой отбор и даст свои результаты для качественной украинской музыки. Мы - коллектив, который рад за молодых в этом смысле, а у нас - все и так хорошо", - отметили музыканты.

Как сообщал УНИАН, с 8 ноября доля песен на государственном языке на радио должна увеличиться с 25% до 30%, а доля ведения передач на украинском языке - с 50% до 55%.

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Теги: #языковые квоты