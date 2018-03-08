Легендарные "Братья Гадюкины" прокомментировали "языковые" квоты на радио

От лица легендарных "Братьев Гадюкиных" выступил клавишник и вокалист Павел Крахмалев.

Музыкант из легендарной украинской рок-группы "Братья Гадюкины" Павел Крахмалев (клавиши/вокал), отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал прошлогоднее введение квот на украинскую музыку в радиоэфире.

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"Я очень радушно воспринимаю "квотность" в украинском эфире. Мы начали слышать безумное количество хорошей и не очень музыки благодаря такому нововведению. И время сделает из этого количества свой отбор и даст свои результаты для качественной украинской музыки. Мы - коллектив, который рад за молодых в этом смысле, а у нас - все и так хорошо", - отметили музыканты.

Как сообщал УНИАН, с 8 ноября доля песен на государственном языке на радио должна увеличиться с 25% до 30%, а доля ведения передач на украинском языке - с 50% до 55%.