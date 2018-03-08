Культовые "Братья Гадюкины" рассказали о своей позиции по гастролям в РФ

Музыканты ответили на вопрос, стоит ли наказывать артистов, которые гастролируют в России.

Культовая украинская рок-группа "Брати Гадюкіни" имеет много поклонников в Российской Федерации, ее приглашают на концерты в страну, но она туда не едет — такая ее позиция.

Связь поддерживаю с музыкантами (из РФ – Ред.), на политические темы мы не говорим, рассказал барабанщик коллектива Михаил Лундин во время чата на "Главреде".

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"Недавно был случай, когда нашему директору позвонили и пригласили в Ялту (находится в захваченном РФ Крыму — Ред.), но мы сказали, что "нє". Они с обидой и пренебрежительным отношение сказали: "Как так, у вас столько приедет много ваших поклонников со всей России"...", — поделился клавишник Павел Крахмалев.

"Мы сказали так: "Если у нас есть поклонники, которые нас очень хотят услышать, пусть приезжают к нам на концерт -0, безопасность мы гарантируем ". На этом общение по этому поводу завершилось", – добавил он.

Также музыканты ответили на вопрос, стоит ли наказывать артистов, которые гастролируют в России или ездят туда по "самовары". "Мы — не судьи. То дело каждого", — считает Лундин.

"Есть люди, которые ходят в театр в босоножках и спортивных штанах, а есть такие, которые так не ходят. Но почему-то впускают и тех, и других. Это вопрос нравственного и патриотического воспитания каждого конкретного человека. А политические вопросы должны не мы здесь решать", — считает Крахмалев.